Natale:festa a Cefalù con bagno in mare

(ANSA) - PALERMO, 25 DIC - Da quattro anni si ritrovano a Natale sulla banchina del porto vecchio di Cefalù (Palermo). E da lì si tuffano in mare per un bagno natalizio che quest'anno è stato agevolato dalla temperatura primaverile. In 24 si sono presentati all'appuntamento dell'associazione Nuoto Kepha. Tutti in costume rosso e il cappellino di Babbo Natale con il pon pon.

Hanno fatto una nuotata di alcuni minuti senza prendere il largo: in fondo si tratta di un'uscita fuori stagione diventata comunque una delle tradizioni natalizie di Cefalù, patrocinate dal Comune. E i bagnanti hanno festeggiato anche a Lipari, dove due Babbi Natale sono arrivati in spiaggia in barca coi regali per i bambini.