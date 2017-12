Giunta Musumeci approva provvisorio

(ANSA) - PALERMO, 23 DIC - La giunta di governo della Regione siciliana, presieduta da Nello Musumeci, ha approvato il disegno di legge per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio, per l'esercizio finanziario 2018. Si prevede un esercizio per 3 mesi e la proposta di legge affronta - tra le altre materie - l'utilizzo dei forestali per l'emergenza incendi, il personale precario degli enti locali, il benessere domiciliare dei disabili gravi e gravissimi. La norma votata dalla giunta è stata trasmessa al presidente dell'Ars.