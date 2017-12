Valle Templi: al via acquisto biglietti on line

(ANSA) - AGRIGENTO, 22 DIC - La Valle dei Templi di Agrigento sarà il primo sito siciliano - dopo le disposizioni della legge regionale sul teleticketing - che permetterà di acquistare il biglietto on line, programmando per tempo la propria visita con estrema facilità. E con Valle dei Templi, sbarcano on line anche il museo archeologico regionale "Pietro Griffo", che ha appena festeggiato i suoi primi 50 anni e che il 29 dicembre inaugura la grande mostra "Luigi Pirandello e la cultura artistica fra Ottocento e Novecento"; poi la Casa Natale di Luigi Pirandello e il Parco archeologico e l'antiquarium di Eraclea Minoa. Ciò permetterà non solo di acquisire nuovo pubblico - si pensi innanzitutto ai grandi tour di visitatori stranieri - ma di proporsi sul mercato turistico al passo con i tempi, superando l'immagine di un'Isola che non sa sfruttare le sue risorse.

"La possibilità di acquistare i biglietti online oltre ad agevolare i visitatori farà indubbiamente risparmiare tempo e costi di gestione, soprattutto nel controllo del flusso degli incassi - interviene l'assessore regionale ai Beni Culturali e all'Identità Siciliana, Vittorio Sgarbi -. Faremo in modo che questa importante opportunità sia estesa in tempi brevi anche agli altri siti. Oggi si parla molto di tecnologia applicata alla gestione dei beni culturali, ma su questo fronte il lavoro da fare in Sicilia è ancora tanto". "Agrigento entra finalmente nel grande mercato mondiale della vendita via web dei biglietti e degli eventi - commenta Letizia Casuccio, direttore generale di CoopCulture - Noi ci siamo messi a disposizione dell'amministrazione regionale affinché le scelte di innovazione diventassero rapidamente operative. La Valle dei Templi e l'intero territorio di Agrigento potrà avvalersi di una piattaforma di vendita on line già sperimentata in altri 100 grandi siti culturali, dal Colosseo alle Scuderie del Quirinale, che già oggi vende oltre 11 milioni di biglietti ogni anno".

