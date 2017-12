Sicilia:Ars,niente intesa su commissioni

(ANSA) - PALERMO, 22 DIC - Non c'è accordo sulle commissioni parlamentari, i lavori dell'Ars slittano a dopo Natale. L'elenco con la designazione dei deputati nelle diverse commissioni sarebbe infatti dovuto arrivare sul tavolo della Presidenza prima dell'inizio della seduta di oggi, convocata alle 10 e successivamente rinviata alle 12. Ma l'unico gruppo ad avere formalmente presentato le proprie designazioni è il Movimento 5 Stelle: nel Pd non è stata trovata un'intesa, e anche nelle forze di maggioranza ci sono difficoltà nel raggiungere gli equilibri interni. Non avendo ricevuto indicazioni dalla maggior parte dei gruppi, il presidente di turno Roberto Di Mauro ha rinviato i lavori a mercoledì 27 dicembre alle ore 12.

Nel corso della seduta è stata anche comunicata la costituzione, in deroga al regolamento parlamentare, del gruppo "Sicilia Futura" costituito da Nicola D'Agostino ed Edy Tamajo.

Al gruppo Misto restano così Cateno De Luca (che è stato eletto capogruppo), Tony Rizzotto e Claudio Fava.