Sequestrati beni per 4mln a IOm Catania

(ANSA) - PALERMO, 22 DIC - Beni per oltre 4,2 milioni di euro sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Catania alla fondazione Istituto oncologico del mediterraneo (IOm) di Viagrande per avere "distratto fondi europei, cofinanziati dal Miur, destinati alla ricerca nel settore oncologico" in "operazioni di speculazione finanziaria", trasferendoli "su conti correnti di altre società riconducibili ai medesimi indagati, per ripianare situazioni di deficit aziendale". Il provvedimento è stato emesso dal Gip di Catania su richiesta della locale Procura distrettuale che ha indagato tre persone: due componenti del management della Fondazione, per malversazione a danno dello Stato, e un rappresentante di una ulteriore società a loro collegata, per impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.