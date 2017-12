Mafia:per 82% studenti Palermo è un male

(ANSA) - PALERMO, 22 DIC - La stragrande maggioranza degli studenti palermitani (l'82,9%) percepisce la mafia come un fenomeno negativo. Ma in tanti, troppi, soprattutto nei quartieri periferici della città, ancora sostengono che sia "bella e giusta" o non sanno chi sia il latitante Matteo Messina Denaro. A raccontare come Cosa nostra venga vissuta dagli alunni delle scuole medie e superiori della città è il lavoro di una giovane palermitana laureata in Giurisprudenza, Enrica Amoroso, che ha vinto una delle borse di studio della Fondazione Giovanni Falcone finanziate dalla Regione siciliana. A illustrare i progetti sono stati gli stessi autori nel corso di una cerimonia che si è svolta oggi, alla Facoltà di Giurisprudenza di Palermo, alla presenza dell'assessore regionale alla Formazione Roberto Lagalla, esponenti delle forze dell'ordine, la presidente della Fondazione Maria Falcone il segretario generale Leonardo Guarnotta e il vicepresidente Giuseppe Ayala.