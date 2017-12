Mafia: scarcerato imprenditore Ferdico

(ANSA) - PALERMO, 22 DIC - Il gip ha scarcerato l'imprenditore palermitano Giuseppe Ferdico, re dei detersivi a Palermo, accusato di intestazione fittizia di beni. Scarcerato anche l'imprenditore Francesco Montes, che rispondeva dello stesso reato. Per il giudice sono venute meno le esigenze cautelari. I due indagati sono difesi dagli avvocati Roberto Tricoli, Luigi Tagliavia e Giovanni Di Benedetto. La Procura ha dato parere favorevole alla scarcerazione.

Secondo gli investigatori, coordinati dalla Dda di Palermo, Ferdico, al quale a marzo è stato confiscato un patrimonio di 450 milioni di euro, in quanto ritenuto vicino alla famiglia mafiosa di San Lorenzo, avrebbe continuato a gestire, attraverso Montes e grazie alla complicità dell'amministratore giudiziario, Luigi Miserendino, già scarcerato, il centro commerciale Portobello di Carini e il supermercato che si trova nel centro stesso. Il centro commerciale era stato formalmente affittato a Montes che, di fatto, era però in società con Ferdico.