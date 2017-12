Arnone, Sgarbi sospenda sovrintendente

(ANSA) - PALERMO, 22 DIC - L'avvocato Giuseppe Arnone, un passato in Legambiente, ex consigliere comunale di Agrigento, ha protestato stamane a Palermo davanti alla sede dell'assessorato regionale ai Beni culturali, e nel pomeriggio davanti a Palazzo d'Orleans, per chiedere a Vittorio Sgarbi e al governatore Nello Musumeci di sospendere dall'incarico l'attuale sovrintendente di Caltanissetta, Vincenzo Caruso, sotto procedimento penale ad Agrigento per stalking nei confronti di una dipendente del Parco pirandelliano, diretto fino allo scorso anno da Caruso, prima di essere nominato dall'allora governo di Rosario Crocetta a capo della sovrintendenza nissena.

Arnone ha srotolato uno striscione nel quale definisce Caruso il "Weinstein siciliano". Nella prima udienza davanti al Gip di Agrigento sono state presentate le richieste di costituzioni di parte civile: oltre al marito della presunta vittima, si è costituita anche l'associazione "Telefono azzurro per la tutela delle donne".