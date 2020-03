Omaggio polizia Cagliari ai medici

Un suono assordante di sirene per ringraziare i medici dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, il primo Covid hospital allestito in Sardegna. È il modo scelto dagli agenti della Questura del capoluogo sardo per rendere omaggio al grande lavoro messo in campo in queste settimane dagli operatori sanitari del Santissima Trinità.

Nella tarda mattinata di oggi, una decina di volanti e alcuni furgoni sono stati parcheggiate davanti agli ingressi dell'ospedale. Gli agenti sono scesi dalle auto e si sono schierati come nelle cerimonie ufficiali, poi sono state accese le sirene e il suono è entrato nelle case e nelle corsie dell'ospedale. Tutti i residenti si sono come segno di ringraziamento. L'omaggio dei poliziotti ai sanitari, non è passato certamente inosservato. Tutti i residenti si sono affacciati ai balconi, mentre dietro alle finestre del Santissima Trinità i medici hanno ascoltato con piacere tutto quel frastuono in loro onore.