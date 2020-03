73 nuovi anziani positivi Casa Serena

(ANSA) - OLBIA, 27 MAR - "A Casa Serena, a Sassari, ci sono 73 nuovi casi positivi tra gli anziani ospiti". Lo riferisce il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, collegato via chat per il quasi quotidiano appuntamento a distanza con i giornalisti. Il dato su Casa Serena è emerso durante un confronto tra i sindaci del nord Sardegna impegnati nell'emergenza sanitaria con Marcello Acciaro, direttore sanitario dell'Areus e da poco a capo dell'Unità di crisi locale.

"Dopo la grave diffusione virale in ambito ospedaliero, si teme che ci possa essere una simile diffusione anche nelle case di riposo e nelle residenza sanitarie assistite", ha spiegato Nizzi. Allarmante il dato di Sassari: "su 140 ospiti di Casa serena si sono riscontrati 73 positivi, ma si teme che possano essercene anche altri tra quelli di cui ancora non si sa l'esito".

Ringraziando pubblicamente il presidente della Regione, Christian Solinas, per la delibera che trasforma il Mater Olbia in un ospedale Covid+, il sindaco del capoluogo gallurese ha chiarito che "in questo modo l'ospedale civile Giovanni Paolo II, che si cercherà di mantenere Covid-19, potrà riprendere la propria attività e gestire altre urgenze". Al riguardo Nizzi ha precisato che "sono ancora moltissimi i tamponi fatti in ospedale e ancora non processati, ma ieri sera ne sono arrivati altri 50 negativi". Intanto, ha annunciato, "al civile ha riaperto la Terapia intensiva, anche se con pochi posti letto, gli altri saranno disponibili tra stasera e domani". In generale, ha sottolineato il sindaco, "Olbia sta rispondendo bene e i cittadini rimangono a casa. Li esortiamo a continuare perché per la prossima settimana è previsto il picco dei possibili contagi".

Delegando al presidente del consiglio comunale il compito di individuare le modalità adeguate, Nizzi si poi detto d'accordo sulla proposta del Pd di convocare una commissione consiliare permanente sull'emergenza. Respinta invece la richiesta del M5s di riprendere l'attività consiliare. (ANSA).