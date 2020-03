Morta 86enne ospite casa di riposo Bitti

(ANSA) - NUORO, 26 MAR - C'è una vittima nella casa di riposo Su Meraculu di Bitti, dove sono stati accertati 23 casi di positività al coronavirus, di cui 18 ospiti e 5 operatori sanitari. Si tratta di una donna di 86 anni deceduta questo pomeriggio all'ospedale San Francesco di Nuoro, in cui era ricoverata insieme ad altri tre ospiti della struttura per anziani. Quattordici degli ospiti contagiati vengono assistiti all'interno della casa di riposo dal personale medico e infermieristico. Dei 21 anziani presenti nella struttura, tutti ultraottantenni, solo tre non sono risultati positivi ai tamponi e sono stati trasferiti qualche ora fa in un hotel del paese.