Dipendente Poste Cagliari positiva

Sono in stato di agitazione i lavoratori delle Poste degli uffici recapito di via Brenta a Cagliari, dove si registra un caso di positività al Covid 19. L'allarme arriva nel primo giorno di distribuzione delle pensioni in ordine alfabetico e viene lanciato dalla Slc Cgil. Chiesto un incontro urgente via web con l'azienda per avere informazioni su quanto accaduto, sulle implicazioni e le dovute precauzioni da prendere in base ai protocolli previsti per il contenimento del contagio.

"La nostra forte preoccupazione - spiega il responsabile di categoria Antonello Zedda - riguarda il fatto che nello stesso stabile operano tutti i portalettere impegnati nel recapito nella città di Cagliari e di alcuni Comuni limitrofi: gli uffici della lavoratrice risultata positiva al test sono vicini a un andito nel quale si trovano diversi distributori automatici di bevande che sarebbero stati transennati dalla Asl".

Alla Cgil risulta che sia stato disposto l'isolamento della lavoratrice e delle persone entrate in contatto con lei e che l'azienda abbia effettuato ieri la sanificazione dei locali senza però prevedere, almeno per oggi precauzionalmente, la chiusura degli uffici. "Considerata la delicatezza della situazione e la totale assenza di comunicazioni ufficiali da parte dell'azienda, abbiamo deciso di proclamare lo stato di agitazione e scrivere al prefetto di Cagliari".