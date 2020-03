Air Italy: prime offerte per acquisto

Ci sono "alcune manifestazioni di interesse" per Air Italy. Ne dà notizia la stessa azienda in liquidazione con una breve nota in merito al bando pubblicato lo scorso 19 marzo e scaduto alle 18 di ieri. "I liquidatori procederanno ad esaminare quanto ricevuto per le valutazioni conseguenti", si legge nel comunicato. Il bando per la vendita prevedeva due lotti: uno per il ramo Aviation e uno per le Manutenzioni.

SINCADATI, SUBITO CHIARIMENTI DALL'AZIENDA - "Air Italy ci incontri con urgenza, anche per via telematica, e chiarisca". Lo chiedono da Olbia le rappresentanze sindacali aziendali della compagnia, Gianluca Langiu (Fit Cisl), Elisabetta Manca (Uiltrasporti), Giorgia Palanghi (Filt Cgil) e Jessica Lisanti (Ugl trasporto aereo), dopo l'annuncio dei liquidatori sull'arrivo delle prime manifestazioni di interesse per l'acquisto della società. "Chiediamo un confronto subito - spiega Palanghi - per avere maggiori informazioni sulla consistenza delle offerte ricevute, soprattutto per il futuro dei lavoratori, e sui futuri sviluppi".