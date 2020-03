Neve in centro Sardegna e Alta Gallura

(ANSA) - NUORO, 25 MAR - Temperature intorno allo zero nei paesi dell'interno della Sardegna e in Alta Gallura, dove la primavera non decolla. Dalle prime ore del mattino sono caduti alcuni centimetri di neve che hanno ricoperto i centri del Nuorese, dell'Ogliastra e le cime del Gennargentu, qualche fiocco anche nei comuni dell'Alta Gallura. Nuorese e nevischio in molti paesi dell'Ogliastra e del Gennargentu. Imbiancanti in Ogliastra Ulassai, Villagrande Strisaili, Lanusei, Arzana e Jerzu. Timida nevicata a Fonni, ai piedi del Gennargentu, ma un pò di nevischio si è visto anche a bassa quota, compresa Nuoro città. Temperature ancora più rigide sono previste in serata, quando la neve potrebbe scendere copiosa.