Muore schiacciato da escavatore a Gonnos

Un agricoltore di 59 anni, Vincenzo Piras, anni è morto nel pomeriggio in un incidente sul lavoro nelle campagne di Gonnosfanadiga, in località Santu Miali. L'uomo stava manovrando un piccolo escavatore in una strada sterrata quando, a causa di un dislivello, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato schiacciandolo. Sul posto sono subito arrivati i medici del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, ma ormai per l'agricoltore non c'era più nulla da fare.