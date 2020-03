Pizze donate a poliziotti, Grazie agenti

(ANSA) - CAGLIARI, 24 MAR - "Gentili agenti, un piccolo gesto di ringraziamento va anche a voi che tutti i giorni siete in servizio per proteggere la nostra città e per cercare di far stare tutti a casa, spesso senza la collaborazione di noi cittadini. Questo momento storico non è certo uno dei più semplici, anzi, capiamo il pericolo al quale andate incontro giorno dopo giorno ed è proprio per questo che vi siamo vicini".

Sono alcune frasi della lettera consegnata ieri sera agli agenti in servizio alla Questura a Cagliari, insieme ad alcune pizze, dal titolare di un pizzeria d'asporto.

Un gesto di vicinanza per chi lavora in condizioni di massimo rischio contagio. "La situazione è difficile per tutti - si legge ancora nella lettera - per le forze dell'ordine, medici e infermieri che lavorano incessantemente cercando di rispondere a tutte le emergenze; a anche per noi che ci troviamo costretti a lavorare cercando di contrastare le perdite economiche che purtroppo tutto il mondo sta subendo. Siamo sicuri che grazie a voi, grazie al personale sanitario e grazie a tutti i cittadini, presto riusciremo a uscire da questa nube che crea una cappa sulla testa di ognuno di noi privandoci della libertà. Il team di Project pizzeria ringrazia tutte le forze dell'ordine che con dedizione svolgono il loro duro lavoro. Forza agenti".(ANSA).