Clinica Città di Quartu Covid hospital

Un'altra struttura ospedaliera in Sardegna è in procinto di diventare Covid Hospital. Si tratta del presidio privato "Clinica Città di Quartu". Lo ha annunciato l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu. E' la sesta struttura nell'isola deputata al trattamento del coronavirus. Le altre cinque sono il Santissima Trinità di Cagliari, che dopo aver destinato ai pazienti i posti letto di geriatria e medicina e ingrandito la Rianimazione, è diventato primo Covid-19 Hospital dell'Isola; il San Francesco di Nuoro, l'Aou di Sassari, e, a breve, anche gli ospedali privati Mater Olbia e Policlinico Sassarese dove sarà possibile creare 120 posti letto in più, di cui circa 40 di terapia intensiva.