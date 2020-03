Assl, decessi a Tempio non per Covid-19

"Le considerazioni non verificate sull'ospedale Paolo Dettori da parte del vicesindaco di Tempio, Gianni Addis, gettano ombra sulla gestione delle procedure d'emergenza e allarmano la popolazione". Così la direzione dell'Assl di Olbia risponde all'esposto che Addis e i sindaci dell'Alta Gallura hanno inviato alle autorità nazionali e regionali competenti, Procura di Tempio compresa, denunciando le criticità del Dettori e parlando di un possibile focolaio all'interno della struttura ospedaliera.

"La donna ricoverata in Medicina è risultata positiva al primo tampone ma non ai successivi, perciò è negativa, ma è stata messa in isolamento dall'inizio", spiega l'Assl. Quanto agli operatori, l'azienda chiarisce che "utilizzano rigorosamente i dispositivi di protezione individuale in rispetto alle procedure di prevenzione". E aquelli di Ortopedia entrati in contatto con un paziente positivo "è stato fatto il tampone con esito negativo e il reparto è stato sanificato prima di riprendere l'attività". Oltretutto, sottolinea la Assl, "è normale che il personale non in quarantena o isolamento transiti nella struttura ospedaliera, ma lo fa secondo le procedure e usando i dispositivi di prevenzione".

"Da inizio marzo è sospesa l'attività ambulatoriale, da metà mese le visite dei parenti dei ricoverati - ricorda l'azienda sanitaria - abbiamo avviato lo screening partendo dalle aree più a rischio e interessando di volta in volta il personale che viene a contatto con sospetti positivi". Si precisa infine che "i protocolli regionali assegnano la processazione dei tamponi al laboratorio di Virologia di Sassari, non dipende in alcun modo dall'Assl".

I sindaci avevano segnalato alcune morti sospette. "In un caso - replica l'azienda sanitaria - il quadro clinico decisamente compromesso del paziente e i referti strumentali non riconducono in alcun modo a una morte da infezione Covid-19. Sul secondo paziente deceduto, invece, il tampone era negativo. Il terzo, infine, non aveva la polmonite, è deceduto per altra causa, così per il paziente morto all'Hospice".