Sindaco Padru: subito tamponi in residenza anziani

"Ho emesso un'ordinanza e l'ho notificata ai responsabili della sanità perché tutti i ricoverati, gli operatori sanitari e il personale di supporto della Rsa del Comune di Padru vengano sottoposti al tampone". Lo annuncia il sindaco Antonio Satta, segretario dell'Unione popolare cristiana. "La situazione in Sardegna è molto complessa, purtroppo - sottolinea - manca il numero necessario dei tamponi e il problema resta, con evidente seria preoccupazione per il diffondersi dell'epidemia di coronavirus". Satta dice di sperare "soltanto in una tempestiva disponibilità di questi benedetti tamponi".