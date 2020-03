Nuovo decesso nell'Isola, 51enne di Ossi

Nuova vittima del coronavirus in Sardegna, l'ottava dall'inizio dell'emergenza. Un commerciante di 51 anni, di Ossi, è morto ieri all'ospedale di Sassari, dove era ricoverato da qualche giorno. Ad annunciarlo è il sindaco del paese dell'hinterland sassarese, Giovanni Serra. "Nessuno è immune a questo maledetto virus, dobbiamo restare uniti per continuare a lottare e sconfiggerlo", dice il sindaco, per il quale "il silenzio assordante è una delle più alte forme di rispetto del dolore". Dalla pagina Facebook del Comune, Serra aggiunge: "la nostra comunità soffre la perdita di un suo fratello e amico, un uomo generoso, pieno di vita, un figlio, un marito e un padre strappato prematuramente ai suoi cari".