Anziano muore per esalazioni di gas a Cagliari

Era un noto restauratore di mobili di antiquariato Olindo Frau, l'anziano di 86 anni morto per le esalazioni di fumo, e probabilmente di gas, nella sua abitazione di via Tolo a Cagliari. Aveva il suo laboratorio in via Collegio, conosciuto e amato in tutto il quartiere della Marina. I carabinieri della Stazione di Pirri hanno ricostruito quanto accaduto in casa. Durante la notte, l'uomo ha deciso di cucinarsi qualcosa da mangiare, mentre in un'altra stanza dormiva la moglie. Dopo aver messo sul fornello un pentolino, si è spostato in soggiorno ma si è addormentato dimenticando tegame e fuoco acceso.

Di qui un principio di incendio che ha sprigionato moltissimo fumo, pare anche gas, sia in cucina che nella stanza attigua dove si trovava Frau. Il restauratore ha fatto in tempo solo a svegliarsi, ha cercato di raggiungere la cucina ma è svenuto cadendo sul pavimento. L'appartamento, riferiscono i militari, è molto grande: la stanza in cui dormiva la moglie non è stata intaccata dai fumi. La donna si è alzata questa mattina intorno alle 8 e trovato il marito esanime: quando sono arrivati i soccorsi per lui non c'era più nulla da fare.