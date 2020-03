Interrogatorio Cc in conference call

(ANSA) - LANUSEI, 21 MAR - Interrogatorio di garanzia in conference call per adeguarsi ai tempi del coronavirus. E' quello che si è tenuto stamattina nella sede della Compagnia dei Carabinieri di Jerzu, dove si trovava l'indagato al quale ieri è stata applicata una misura cautelare e che ha visto collegati in videochiamata più persone dal proprio ufficio o domicilio.

Si sono collegati per l'interrogatorio il Gip Francesco Alterio e il Procuratore Biagio Mazzeo dal tribunale e dalla Procura di Lanusei e il difensore dell'indagato che ha partecipato dal suo studio.

L'interrogatorio si è svolto secondo i dettami e le garanzie previste dal codice di procedura penale riuscendo allo stesso tempo ad evitare gli spostamenti dei diversi professionisti.