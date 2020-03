Armato rapina supermercato a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 21 MAR - È di 700 euro il bottino della rapina messa a segno nella tarda serata di ieri in un supermercato a Cagliari.

Nel mirino è finito il market Amelia in via Carlo Baudi. Poco dopo le 20 un bandito con il volto coperto e armato di pistola ha fatto irruzione nell'esercizio commerciale. In quel momento nel market c'erano alcuni clienti e dipendenti. Il malvivente ha minacciato con l'arma il direttore, facendosi consegnare il denaro incassato nel corso della giornata. Presi i soldi, è uscito dal supermercato allontanandosi a piedi dalla zona.

Nessuno è rimasto ferito.

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cagliari, ma il bandito era già fuggito.