Coronavirus: Trenitalia taglia servizio Isola del 71%

L'emergenza sanitaria colpisce, "in maniera pesante", anche il trasporto ferroviario. Con una informativa ai sindacati Trenitalia fa sapere che i tagli nazionali riguarderanno anche la Sardegna dove l'offerta commerciale, ovvero il numero dei treni in circolazione, sarà ridotta del 71% a partire da lunedì 23 marzo. Secondo il segretario generale della Filt Cgil Sardegna Arnaldo Boeddu, "è possibile che ci saranno dei treni aggiuntivi da Cagliari verso il nord dell'isola perché, a seguito della chiusura dei due aeroporti del nord ci potrà essere la necessità di trasportare le persone che atterreranno nell'aeroporto di Elmas". "Tutto questo - osserva - viene fatto non solo per il calo vertiginoso dei passeggeri ma, anche se non sopratutto per combattere maggiormente la diffusione del contagio evitando, in questo momento drammatico per la salute di tutti, di incentivare la mobilità non indispensabile delle persone".