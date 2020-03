Altri 5 casi in casa di riposo a Sassari

(ANSA) - SASSARI, 19 MAR - Sale a sei il numero degli anziani di "Casa Serena" a Sassari, la casa di riposo comunale, positivi al coronavirus. Dopo la donna ricoverata ieri sera, oggi sono arrivati i risultati di una parte dei test sugli altri ospiti, circa 150, della struttura residenziale. Fra questi si sono registrati altri 5 casi positivi: tre sono stati ricoverati a Malattie infettivi, mentre due sono asintomatici e restano isolati nelle loro stanze. Intanto si procede con i tamponi su tutto il personale che lavora nella casa di riposo.

Singolare invece il caso di un paziente della casa famiglia della struttura psichiatrica dell'Ats, a Rizzeddu: l'uomo era arrivato al pronto soccorso accusando difficoltà respiratorie e inizialmente era stato dato come positivo al Covid-19. Per lui era stato disposto il ricovero in ospedale, ma a un secondo controllo l'uomo è risultato come "falso positivo".