Coronavirus: videoappello cappellani ospedali, noi ci siamo

Videoappello dei sacerdoti che operano nelle strutture ospedaliere della Sardegna per rassicurare i parenti dei pazienti, dopo le limitazioni alle visite stabilite dalle aziende socio sanitarie dell'Isola, ma anche il personale sanitario, in questi giorni di superlavoro per l'emergenza coronavirus. "Noi cappellani stiamo in ospedale - dice il responsabile della pastorale sanitaria della Diocesi di Cagliari, mons. Marcello Contu - siamo disponibili per gli ammalati, per i medici e per tutto il personale ospedaliero. Voi state a casa - dice rivolto ai familiari e agli altri cittadini - e tutto andrà bene".