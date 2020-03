Coppia di anziani rapinata in casa

Sono stati svegliati dal frastuono provocato dalla finestra che andava in frantumi e sono stati affrontati e minacciati da tre banditi. Notte di terrore, ieri, per una coppia di anziani, lui 90 anni, lei 82, rapinati nella loro abitazione in località S'ortu de drefina a Siliqua. Intorno alle 23.30 tre malviventi incappucciati, uno armato di pistola, hanno sfondato la finestra e sono entrati all'interno, Gli anziani, che stavano dormendo, si sono trovati davanti i rapinatori.

I tre li hanno minacciati obbligandoli a consegnare il denaro. Uno dei banditi ha afferrato dal braccio il 90enne e lo ha accompagnato a prendere il portafogli. Preso il denaro, circa 230 euro, sono fuggiti. Gli anziani hanno subito chiamato il 112. Sul posto sono arrivate le pattuglie dei carabinieri, ma i banditi erano già lontani. I militari hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza della casa che potrebbero aver ripreso tutte le fasi del colpo. I due anziani non hanno riportato ferite, per loro solo tanta paura.