Bimbo nasce in pre-triage Aou Cagliari

E' nato il primo bambino nel pre-triage di Ginecologia e Ostetricia allestito nel Policlinico Duilio Casula. Ad annunciarlo è la stessa Aou di Cagliari, che ha anche postato un messaggio di speranza sul proprio profilo Facebook: "È un bellissimo maschietto di 2 chili e 180 grammi, in salute, accudito con amore da medici, ostetriche e operatori socio sanitari del reparto diretto dalla professoressa Anna Maria Paoletti. Un simbolo di forza e speranza per tutti. Insieme possiamo sconfiggere il virus, #iorestoacasa". La madre del piccolo non è positiva al coronavirus, ma vista l'emergenza ora tutte le partorienti passano attraverso il pre-triage. In questo specifico caso il bimbo è nato ancora prima di arrivare in reparto, negli spazi al piano terra dedicati allo smistamento dei pazienti.