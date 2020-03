Sardegna, test a tappeto in ospedali

Testare il più possibile, a partire dal personale di tutti gli ospedali dove il coronavirus ha dimostrato di trovare terreno più fertile per la sua diffusione. Un approccio che si avvicina al modello cinese. E' il piano che intendere mettere in campo la Giunta della Sardegna guidata da Christian Solinas per contrastare l'emergenza sanitaria. Lo conferma all'ANSA l'assessore della Sanità Mario Nieddu. "Certo - spiega - sarà possibile agire in questo modo quando avremo un numero di tamponi adeguato allo scopo, per il momento non è così". Nel fabbisogno della Regione trasmesso alla Protezione civile nazionale sono compresi, tra gli altri dispositivi richiesti, sessantamila tamponi.