Salgono a 109 i contagiati in Sardegna

In Sardegna si contano altri quattro casi di positività al Coronavirus che sono stati riscontrati in medici ospedalieri in servizio a Sassari. Lo rende noto la Regione. Sale così a 109 il numero dei contagiati nell'Isola, a cui si aggiungono le due vittime di ieri a Cagliari e Sassari. Sono, invece, tutti negativi i tamponi effettuati su 24 pazienti dell'ospedale SS. Trinità di Cagliari, la struttura che ospita il reparto di malattie infettive. I test eseguiti sinora sono stati complessivamente 797, dei quali 690 negativi