Coronavirus: salgono a 86 in Sardegna

Salgono a 86 i casi di positività al Covid-19 in Sardegna. Gli ultimi due contagi sono stati scoperti dopo le analisi sui 44 tamponi effettuati sul personale sanitario dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Lo rende noto la Regione Sardegna. Sale così nell'Isola il numero dei medici e infermieri che è stato colpito dal coronavirus in questi ultimi giorni. Anche per questo motivo la asl unica della Sardegna, l'Ats, ha blindato tutte le strutture pubbliche sul territorio.