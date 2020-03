Coronavirus: test tutti negativi, niente stop ospedale Nuoro

Scongiurata l'ipotesi di chiusura dell'ospedale San Francesco di Nuoro, dove è stato registrato il maggior numero dei casi positivi in Sardegna, 18 tra medici e infermieri su 47 in tutta l'Isola.

Secondo i dati forniti dalla Regione, tutti i tamponi effettuati in questi giorni sono risultati negativi. In un primo tempo il test era stato effettuato su 120 persone, risultate non contagiate, mentre oggi sono arrivati i risultati delle ultime analisi effettuate su ulteriori 46. Nell'eventualità di una chiusura della struttura pubblica, la Regione aveva incassato la disponibilità del ministero della Difesa ad approntare un ospedale da campo per le emergenze.

LA SODDISFAZIONE DEL SINDACO SODDU - La notizia che i 166 tamponi effettuati su altrettanti medici e infermieri dell'ospedale San Francesco di Nuoro, sono risultati negativi, ha fatto tirare un grande sospiro di sollievo al sindaco del capoluogo barbaricino Andrea Soddu. Il presidio ospedaliero con i 18 operatori sanitari contagiati nei giorni scorsi, era quello più a rischio in Sardegna e ha rischiato lo stop.

"Il nostro ospedale non corre rischi di chiusura e continuerà come e più di prima a salvaguardare la salute dei cittadini del nostro distretto sanitario - ha affermato Soddu - Una notizia confortante che però non deve in alcun modo farci abbassare la guardia, anzi ci deve responsabilizzare ancora di più affinché il presidio possa assistere chi ne ha bisogno, sia per l'emergenza Coronavirus, che per tutte le altre esigenze. Per questo motivo restate a casa - è l'appello del primo cittadino - si deve uscire solo per stretta necessità e con tutte le precauzioni per contrastare il virus. Ne usciremo insieme se tutti faremo la nostra parte".