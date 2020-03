Cagliari, delfino mascotte di Luna Rossa

Ormai è la mascotte del team di Luna Rossa che si sta allenando al molo Ichnusa di Cagliari per l'America's Cup del 2021. Non è un gatto, non un cane, ma un delfino. Si avvicina al molo e, di fronte ai velisti, sembra voler giocare e scherzare. E, a modo suo, comunicare con la squadra. Tutto viene ripreso da un telefonino e il video è diventato virale sui social e sui cellulari. Nel filmato si sente un componente del team che, evidentemente trascinato dal comportamento affettuoso del delfino, dice: "Adesso mi tuffo e l'abbraccio". Non è la prima volta che i velisti di Luna Rossa incontrano da vicino i delfini, compagni di viaggio degli allenamenti quotidiani. Forse una delle poche volte che questi esemplari si avvicinano così tanto alle banchine del porto di Cagliari, ormai praticamente deserto per l'emergenza coronavirus.