Coronavirus,"stop trasporti in Sardegna"

Il trasporto pubblico locale continua a funzionare in Sardegna "come se non esistesse un'emergenza coronavirus". Alcuni casi, nelle ultime ore, alzano il livello d'allarme. P"asseggeri non residenti con forte tosse, sbarcati a Porto Torres e arrivati in treno fino a Oristano, altri approdati a Olbia con traghetto proveniente da Livorno, hanno preso il pullman dell'Arst in direzione Nuoro". Nel primo caso il responsabile dell'autostazione ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, nel secondo un'auto della polizia ha scortato il pullman fino a destinazione.

"La situazione è fuori controllo". Lo denuncia il segretario generale di Fit Cisl Sardegna, Valerio Zoccheddu, che ha segnalato gli episodi. "Adesso - continua - il presidente della Regione Solinas dovrebbe ordinare, come prevede il Dpcm dell'11 marzo, il blocco del trasporto pubblico locale sia ferroviario che automobilistico, fatta eccezione per i servizi minimi necessari e le situazioni di urgenza". Non solo: "Chiediamo che il governatore intervenga presso la ministra dei Trasporti per chiudere il traffico passeggeri in arrivo nei porti e aeroporti sardi".