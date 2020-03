Colpito da una bombola,muore in ospedale

Colpito in pieno da una bombola di oltre cento chili caduta da un camion che la stava trasportando, era stato ricoverato in condizioni disperate all'ospedale Brotzu di Cagliari, dove oggi è morto. I familiari della vittima, Mario Deplano, 57 anni di Sestu, hanno dato il consenso per il prelievo degli organi. L'incidente risale a ieri pomeriggio. L'uomo stava passeggiando da solo lungo la strada che collega il centro abitato di Sestu al santuario di San Gemiliano. Da un camioncino che transitava in zona si è sganciata una bombola di oltre cento chili che ha centrato in pieno il 57enne. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della polizia municipale e un'ambulanza del 118. Deplano è stato soccorso e trasportato al Brotzu in condizioni gravissime: oggi il decesso. La polizia locale di Sestu sta lavorando per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità.