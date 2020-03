Videoconferenze studenti scuola Quartu

L'emergenza per il Covid-19 non ferma il Liceo Motzo di Quartu Sant'Elena. Attraverso il progetto PTOF "Eroi di solidarietà", comodamente da casa con webcam, microfoni, cuffie e connessioni internet da PC, smartphone, tablet, Iphone o Ipad, gli alunni e le alunne interagiranno con alcuni personaggi e persone delle istituzioni: tra questi l'ultramaratoneta Roberta Zanda, noto al grande pubblico come "Massiccione" o l'assessora regionale del Lavoro e Vicepresidente della Giunta, Alessandra Zedda che risponderà alle incalzanti domande sulla "solidarietà politica" o "In un momento dove la solidarietà nazionale è essenziale per sconfiggere il corona virus - ha affermato il dirigente scolastico del Motzo Sergio Puddu - è importante far sentire ai nostri studenti, alle loro famiglie e a tutta la comunità scolastica che la Scuola gli è vicina in questo momento così difficile della storia del paese".