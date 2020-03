"Fuga da covid-19", albergatore nei guai

Ha pubblicizzato su internet, sui social e sulla newsletter la "fuga" dal coronavirus in Sardegna, nei giorni precedenti all'esodo di massa dalle zone rosse indicate nel primo decreto del Governo che ha dettato le limitazioni di spostamento in Lombardia e in 14 province del nord Italia. L'offerta di un albergo di Arbatax, in Ogliastra, non è sfuggita ai carabinieri di Tortolì che, insieme agli agenti della Polizia Locale, hanno denunciato il legale rappresentante della struttura ricettiva per istigazione a delinquere.

L'hotel incentivava a pianificare vacanze in Sardegna, sottolineando che in Ogliastra fosse "tutto tranquillo", senza "misure restrittive causate dal coronavirus", prevedendo anche offerte per prenotazioni fino al 30 aprile e l'eventuale annullamento senza penali. "In un momento così delicato si invitano tutti i cittadini a rispettare le norme emanate per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19", fanno sapere i Carabinieri, ricordando di "non uscire di casa se non per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità".