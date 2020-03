Ad Alitalia voli Sardegna-Penisola

(ANSA) - CAGLIARI, 12 MAR - Alitalia è pronta a garantire la continuità territoriale nei collegamenti aerei tra i tre scali della Sardegna e i due hub della Penisola, Roma e Milano. L'ex compagnia di bandiera ha dato la disponibilità ad effettuare i voli ma manca ancora l'ufficialità della firma del commissario del vettore, che si trova in amministrazione straordinaria, sulla convenzione sulla proroga per Cagliari e Alghero.

Diverso il discorso su Olbia: l'ex compagnia di bandiera si è aggiudicata la procedura di emergenza adottata per sopperire al passo indietro di Air Italy, oggi in liquidazione. La compagnia sardo-qatariota garantirà, infatti, i collegamenti dal 13 marzo - quando riaprirà lo scalo gallurese "Costa Smeralda", al 16 aprile, con aerei ed equipaggi noleggiati.

Il regime di voli agevolati tra la Sardegna e la Penisola, come stabilito dal decreto ministeriale che proroga gli oneri di servizio pubblico per i collegamenti con Roma e Milano, saranno garantiti sino al 31 dicembre, in attesa del nuovo bando che la Regione Sardegna sta mettendo a punto anche con le interlocuzioni continue con la Commissione Europea.(ANSA).