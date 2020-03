Picchia madre per soldi, arrestato

(ANSA) - CAGLIARI, 11 MAR - Ha aggredito la madre pretendendo il denaro per comprare la droga. Un 21enne di Cagliari è stato arrestato dalla polizia per maltrattamenti in famiglia. Al 113 è arrivata una telefonata che segnalava una furibonda lite in una abitazione. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della squadra volante che entrati in casa hanno cercato di calmare il ragazzo, noto alle forze di polizia. Il 21enne ha continuato a inveire contro la mamma, una donna di circa 50 anni, e la sorella, minacciandole. A quel punto gli agenti lo hanno accompagnato in Questura.

Dai successivi accertamenti è emerso che poco prima il ragazzo aveva preteso dalla madre il denaro per comprare la droga. Ma la 50enne ha rifiutato innescando la reazione del figlio. Per evitare reazioni troppo violente la donna ha consegnato 10 euro al figlio: una cifra troppo bassa che non è servita a calmarlo. Il giovane l'ha spintonata, scaraventandola contro una parete e procurandole alcune ferite. Episodi analoghi si erano già verificati nel 2019.