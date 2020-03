Dieci primari, chiudere ospedale Nuoro

Dieci primari dell'ospedale San Francesco di Nuoro chiedono la chiusura di tutte le attività dell'ospedale comprese le urgenze, dopo la scoperta di 15 casi di positività al virus in altrettanti operatori sanitari, tra medici e infermieri. La presa di posizione nei confronti della Assl arriva attraverso una lettera, anticipata dalla Nuova Sardegna e indirizzata alla direttrice della Assl Grazia Cattina, nella quale i dirigenti dei reparti chiedono chiarezza sulla reale situazione dei contagi e delle persone in quarantena. La notizia, confermata dall'ANSA, arriva nel peggior momento dell'emergenza coronavirus. Dopo i casi di positività degli ultimi giorni - partiti dal contatto tra un medico della Rianimazione e un pilota lombardo del 118 risultato positivo - non sono operativi i reparti della Rianimazione e del blocco operatorio. I dirigenti medici chiedono inoltre informazioni sulle misure adottate per la sanificazione di tutti e 23 i reparti del San Francesco - dove si contano 304 medici e 846 lavoratori tra infermieri tecnici e Oss - e rivendicano di avere la fornitura immediata di strumenti di protezione come mascherine e guanti.