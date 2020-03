Basket: Dinamo in quarantena in Sardegna, ma è polemica

La Dinamo si mette in quarantena. Rientrato a Sassari da Burgos, il Banco di Sardegna si adegua alle prescrizioni in tema di Coronavirus dettate dal governatore isolano: da oggi squadra, staff e dirigenza di rientro dalla Spagna osserveranno il periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni. "Sono sospese per una settimana le attività di allenamento, che dopo i termini previsti riprenderanno nel rispetto delle normative sanitarie e delle misure precauzionali", fa sapere la società. Il coronavirus e la sua crescente diffusione sono state protagoniste della missione biancoblu in terra castigliana.

Dopo il braccio di ferro ingaggiato dal presidente Stefano Sardara affinché le autorità spagnole decretassero che la gara si disputasse a porte chiuse, minacciando il rientro anticipato della squadra in Sardegna, il tema è stato al centro della violenta polemica innescata dal coach del San Pablo Burgos, Joan Peñarroya. "Mi vergogno per quel che hanno fatto i nostri avversari davanti a una situazione più grande di ogni evento sportivo. Hanno minacciato di non giocare, parlando della salute dei propri giocatori, quando in Italia c'è il focolaio europeo del Coronavirus", ha polemizzato il tecnico spagnolo. "La scorsa settimana siamo andati in Italia e abbiamo giocato in un'arena piena di gente - ha sottolineato - e al ritorno siamo rimasti più di otto ore nell'aeroporto di Roma, senza far polemica". Per questo, è la sua provocatoria conclusione, "sono contento di averli eliminati".

La società sarda risponde con poche righe. "La Dinamo non replica alle gravissime affermazioni del signor Peñarroya perché si rende conto che attualmente a Burgos non si ha la minima idea e percezione della gravità della situazione sanitaria che vive non solo l'Italia, ma l'intera Europa. È prerogativa di sportivi e professionisti saper riconoscere le priorità - conclude la Dinamo - e una situazione di eccezionale emergenza come quella attuale".