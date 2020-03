In quarantena il sindaco di Sassari

C'è anche il sindaco di Sassari, Nanni Campus, nel gruppo di una cinquantina di sardi finiti in quarantena dopo un viaggio in crociera nel Golfo Persico. Il primo cittadino, rinetrato con tutta la comitiva il 28 febbraio scorso, sta bene e non ha accusato alcun sintomo influenzale. A confermarlo all'ANSA è lo stesso Campus che però non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Da un primo monitoraggio, anche gli altri partecipanti alla crociera, circa 280 sardi, partiti da Alghero, sarebbero in buone condizioni di salite.