Doppio oro per Accademia Olearia Alghero

(ANSA) - ALGHERO, 9 MAR - Doppia certificazione per il Biologico Dop Sardegna dell'Accademia Olearia di Alghero. Ha conquistato la medaglia d'oro sia nella rassegna "Monocultivar Olive Oil" che in quella "Olio Geniale". Due appuntamenti promossi da Frantoi Celletti, istituzione a livello internazionale per la promozione e divulgazione della cultura olearia d'eccellenza. Prodotto solo da cultivar bosana secondo processi biologici, l'olio proposto dalla famiglia Fois ha ottenuto 9.1 punti da una giuria iper-selezionata e ultra-specializzata: è il miglior risultato tra tutte le aziende in concorso provenienti dalla Sardegna.

Il "Monocultivar Olive Oil" va ogni anno alla scoperta delle migliori produzioni del cosiddetto olio perfetto. Così è definito il monocultivar: perfetto, perché ottenuto da una sola cultivar raccolta al momento dell'invaiatura, ossia quando le olive cambiano colore e secondo processi che garantiscono la perfetta identificazione dei profumi dell'olio, la perfetta percezione di dolce e di amaro e la massima attività antiossidante di biofenoli, tocoferoli e vitamina E. Curios, invece, l'identificazione della categoria "Olio Geniale", dove alla qualità dei processi di produzione e della materia prima si associa quello dell'accessibilità economica. "L'extra vergine vero a meno", come recita il sottotitolo del concorso, premia prodotti di qualità accertata a prezzi sostenibili. A partire dai primi anni Duemila, il concorso ha avuto il merito di stimolare la produzione di oli di altissima qualità, con olive verdi, bassa resa e prezzi adeguati anche all'uso quotidiano della famiglia. (ANSA).