Detenuti da Modena a Sassari? Lega, gravissimo

"Il ministro della Giustizia Bonafede ha attivato le procedure per il trasferimento nel carcere di Bancali, a Sassari, di 15 detenuti che arrivano da Modena, tra le zone più esposte alla diffusione del coronavirus: è una scelta scellerata e irresponsabile". Così il capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Sardegna, Dario Giagoni. "Se i 15 risultassero positivi - spiega il consigliere della maggioranza - metterebbero a rischio non solo gli altri detenuti, ma anche gli agenti di polizia penitenziaria". L'esponente del Carroccio sottolinea che, più di chiunque, "un ministro della Giustizia dovrebbe rispettare il prezioso lavoro svolto dagli agenti con spirito di abnegazione e senso di responsabilità in un clima di forte stress". "Se si prosegue con queste scelte scellerate - interviene il collega di Giagoni, Ignazio Manca - ci ritroveremo il contagio negli istituti penitenziari sardi, e questo potrebbe mettere in crisi gli sforzi che la Regione Sardegna sta facendo per contrastare la diffusione del virus".