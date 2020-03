Coronavirus: nuovo caso in Sardegna, ora sono in tutto 35

Un nuovo caso di Coronavirus è stato riscontrato in Sardegna. Su ventidue tamponi sottoposti ad esame - fa sapere la Regione - è risultato positivo solo quello somministrato a una donna di Oristano. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. Ad oggi, sono 35 i contagiati nell'Isola.

APPELLO SOLINAS A SARDI, POSSIAMO FARCELA - Un appello da governatore, da uomo e padre di famiglia. Christian Solinas si rivolge in serata ai sardi per dire che "ci sono state imposte, perché assolutamente necessarie, misure severe, che incidono pesantemente sullo stile di vita che abbiamo conquistato negli anni", e che "abbiamo un'unica strada per uscire da questa emergenza sanitaria: evitare fino al 3 aprile qualsiasi tipo di contatto ravvicinato tra le persone, qualsiasi viaggio e qualsiasi situazione di pericolo, perché il coronavirus si espande e viaggia sulle gambe degli uomini". Tutte indicazioni contenute nell'ultimo Dpcm e nelle ordinanze firmate dallo stesso presidente della Regione. "Tutto questo - precisa il governatore - avrà un costo per le partite Iva, gli artigiani, le imprese turistiche. Ma la Regione e lo Stato interverranno per restituire quello che questa emergenza sta oggi togliendo". Solinas ribadisce anche che "non ci sarà alcun problema nell'approvvigionamento di generi alimentari", quindi si evitino assalti ai supermercati. Infatti, ricorda, "la preoccupazione è sanitaria: occorre evitare il contagio". "Siamo un popolo generoso e forte, con grande storia - conclude - se sapremo affrontare al meglio questa emergenza, e se tutti collaboreremo attuando le misure di sicurezza, garantiremo ai nostri figli e a noi un futuro sereno".