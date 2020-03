A Sassari online anche le lauree

Stop sino al 3 aprile a tutte le attività didattiche che prevedano per studenti e docenti la presenza in qualsiasi sede dell'ateneo. Lo annuncia l'Università di Sassari, specificando che "l'ateneo non si è fermato e continua a lavorare per perseguire le proprie mission di didattica e ricerca". Oggi il rettore Massimo Carpinelli ha firmato il decreto sul "Protocollo di Ateneo per la didattica a distanza", mentre i docenti sono al lavoro per preparare il materiale da erogare agli allievi in modalità e-learning. Saranno possibili a distanza anche gli esami di profitto e di laurea attraverso le piattaforme Microsoft Teams e Moodle.

Cambiano le regole anche per gli uffici. Quelli dell'amministrazione centrale, come l'Orientamento e le Segreterie studenti, saranno raggiungibili preferibilmente via mail o telefono, mentre altri servizi saranno raggiungibili per appuntamento o per via telematica. Tutti i dettagli in costante aggiornamento saranno pubblicati su https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/uffici-e-servizi- misure-il-contrasto-e-il-contenimento-covid-19.

Le biblioteche del Sistema bibliotecario di ateneo sono chiuse al pubblico, sospese le attività di front-office, saranno erogati servizi bibliotecari solo per via telematica, ove possibile e nel rispetto della normativa sul diritto d'autore, o su prenotazione. Ci sarà un aggiornamento costante anche su https://www.uniss.it/sba. Tutte le informazioni sono infine alla pagina https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/avvisi-sul-corona virus.