"Grazie per il vostro lavoro", cartello su tenda pre-triage all'Aou di Cagliari

Un cartello con un ringraziamento fuori dalla tenda pre-triage del Policlinico Duilio Casula di Monserrato, dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari. E' quanto hanno trovato i medici e gli infermieri questa sera poco distante dall'ingresso della struttura. "Grazie per il vostro lavoro. #Andratuttobene", si legge nel cartello. "Un messaggio di speranza e coraggio per tutte le persone che senza sosta lavorano per garantire la salute di tutti - scrive l'Aou su Facebook - Grazie di cuore, siete speciali!".