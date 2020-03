Tampona decespugliatore su 131, è grave

Ha tamponato un mezzo da lavoro impegnato nella decespugliazione lungo la statale 131 nel comune di San Sperate, in direzione Sassari. L'auto su cui viaggiava si è ribaltata e lui è rimasto intrappolato all'interno. Soccorso e liberato dai vigili del fuoco, l'uomo, un 51enne, è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Brotzu di Cagliari e ricoverato in codice rosso. Sul luogo dell'incidente, avvenuto all'altezza del chilometri 17, sono intervenuti anche gli agenti della Polstrada per i rilievi. Il traffico ha subito forti rallentamenti.