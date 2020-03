Indirizzo mail per autodenunce Sardegna

I passeggeri in arrivo dalle zone rosse e che in virtù dell'ordinanza del presidente della Regione Sardegna dovranno autodenunciarsi, potranno farlo anche attraverso un indirizzo mail attivato dall'amministrazione: info.viaggicovid19@atssardegna.it. Il numero verde 800311377 destinato a chi ha dubbi sulle proprie condizioni di salute, ora accessibile dalle 8 alle 20, sarà contattabile h24 non appena sarà assunto un numero sufficiente di addetti al call center. Lo ha fa sapere l'assessore della Sanità Mario Nieddu, che ha anche rinnovato un appello alla popolazione: "Non dobbiamo essere allarmisti, ma le persone devono capire che lo strumento principe che abbiamo è l'abbattimento della circolazione virale. Il virus circola solo con le persone. Ridurre la circolazione delle persone significa ridurre quella del virus, e questo fa in modo che nell'escalation di un numero di contagi anche alto, il nostro sistema sarà in grado di reggere. Quindi - ha concluso - chiedo responsabilità alla popolazione e il rispetto delle norme igieniche e di profilassi pubblicizzate".