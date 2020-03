Dinamo: "a Burgos porte chiuse o niente"

"La partita col San Pablo Burgos si giochi a porte chiuse o lasceremo la Spagna senza disputare la gara". È la presa di posizione assunta dalla Dinamo. Martedì 10 il Banco di Sardegna è di scena sul campo della squadra castigliana per la sfida di ritorno degli ottavi di Champions League di basket, ma "alla luce delle ultime notizie sulla repentina diffusione del coronavirus nella provincia di Burgos, la Dinamo e la Federazione italiana pallacanestro hanno chiesto di disputare la partita a porte chiuse", fa sapere la società attraverso una nota pubblicata sul proprio sito. "In assenza di tale misura precauzionale, necessaria per salvaguardare la salute di squadra e staff, la Dinamo - si legge - lascerà Burgos senza disputare la gara".